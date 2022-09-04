الامارات | شرطة دبي تحقق أمنية طلبة المدارس في منطقة حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن مبادرة "أمن المدارس" التابعة لشرطة دبي، والهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، وبمناسبة العام الدراسي الجديد، حقق مركز شرطة حتا أمنية مجموعة من طلبة المدارس في منطقة الاختصاص، من خلال اصطحابهم بجولات في السيارات الفارهة، والتقاط الصور التذكارية، وتقديم الهدايا العينية لهم، والتعريف بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للجمهور بمشاركة الدمى الشرطية "الشرطي منصور"، وذلك بالتعاون مع إدارة رقابة جوازات المنافذ البرية في حتا التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة تنمية المجتمع فرع حتا.

وأكد العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن المركز يحرص بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على توعية كافة أفراد المجتمع، بمختلف فئاتهم العمرية، بالبرامج والخدمات الشرطية المرورية والمجتمعية والجنائية، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في تعزيز الأمن وإسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن توعية طلاب المدارس تستلزم أساليب مُبتكرة وترفيهية وتثقيفية هادفة، تجذب هذه الفئة وتحقق الهدف من الرسائل التوعوية من العمل الشرطي.

ووجه العقيد الكتبي الطلبة بالاهتمام بالتعليم وأن يكونوا قدوة لزملائهم ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن مركز شرطة حتا وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، سيكثف الدوريات في مناطق المدارس للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما سيقوم بتنظيم محاضرات توعوية في المدارس.

وفي الختام تم توزيع الهدايا على الطلاب والطالبات بمشاركة الشرطي الدمية الشرطي منصور وبالتعاون مع الشركاء.