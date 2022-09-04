الامارات | سعيد بن طحنون يحضر أفراح البلوشي في العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، ونجله الشيخ محمد بن سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال، الذي أقامه خليفة سالم علي البلوشي، بمناسبة زفاف نجله "سلطان" إلى كريمة عبدالله أحمد سالم سودين البلوشي.

تخللت الحفل - الذي أقيم في مجلس الخبيصي بمدينة العين - فقرات تراثية وشعبية احتفالا بالمناسبة.