الامارات | مجلس دبي الرياضي يعلن عن فتح باب التسجيل في"ترايثلون دبي للسيدات2022"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في"ترايثلون دبي للسيدات2022"، الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي في 2 أكتوبر 2022 بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن فتح باب التسجيل في الترايثلون أمام جميع النساء من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة بداية من عمر 15 سنة فما فوق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني http://dubaisc.ae، حيث يمكن للراغبات في المشاركة التسجيل بشكل فردي أو بتكوين فرق .