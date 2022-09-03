الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية بفعل الضباب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا بسبب تشكل الضباب اعتبارا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة.
وناشد المركز - في بيان له اليوم - مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، متوقعا استمرار الضباب حتى الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد.
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