الامارات | الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الامارات بشدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الأرجنتين الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.
وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
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