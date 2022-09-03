الامارات | الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الامارات بشدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، معربة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب الأرجنتين الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.

وأكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.