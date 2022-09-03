الامارات | الإمارات تدين بشدة تفجيراً استهدف مسجداً في هيرات الأفغانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة تفجيراً استهدف مسجداً في هيرات الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة هيرات الأفغانية وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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