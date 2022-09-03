الامارات | موظف يختلس 150 ألف درهم من مدرسة خاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام موظف مفصول من مدرسة خاصة بأن يؤدي إلى صاحب المدرسة 150 ألفاً و243 درهماً، كان اختلسها من المدرسة وتم إدانته جزائياً.

وفي التفاصيل أقام مالك مدرسة خاصة في مدينة العين، دعوى طالب فيها بإلزام موظف سابق، بأن يؤدي إليه مبلغ 150 ألفاً و243 درهماً، مشيراً إلى أن المدعى عليه كان يعمل في المدرسة الخاصة، واختلس مبلغ المطالبة، وتم إدانته بموجب حكم جزائي.

وخلال نظر الدعوى لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه، وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأن الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أن المدعى عليه أدين فيها عن تهمة اختلاس المبلغ المملوك لصاحب المدرسة، وأضحى ذلك القضاء نهائياً باتاً.

وأضافت أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المختلس من المدرسة المملوكة للمدعي قدره 150 ألفاً و243 درهماً، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليه للمدعي بالمبلغ المطالب.

وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، لاسما أن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة لكي يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع ينال منها ولم يثبت براءة ذمته من المبلغ المطالب به، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 150 ألفاً و243 درهماً.