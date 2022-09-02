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الامارات | شرطة أبوظبي تضبط أشخاصًا استعرضوا بالدراجات الهوائية فوق جسر بالإمارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 سبتمبر 2022

ضبطت شرطة أبوظبي أشخاصًا من جنسيات مختلفة قاموا بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تسلقهم بالدراجات الهوائية جسرًا في أبوظبي وقيامهم بحركات استعراضية خطرة، على نحو مناف للقوانين والأنظمة المرورية، وجاري إحالتهم للجهات المختصة.
 
 وقام الأشخاص المضبوطين بالاستعراض بالدراجات الهوائية على الجسر بصورة خطرة غير مبالين بأرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، في تصرفات غير حضارية تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وأوضحت أن المشاركة في الاستعراضات والتباهي بقيادة الدراجات في أماكن خطرة ونشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات السلبية المرفوضة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وحثت الشباب على الالتزام بالقوانين والتحلي بالمسؤولية، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتعزيز السلوكيات الإيجابي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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