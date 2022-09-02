الامارات | "الإمارات للأورام" : دواء جديد لعلاج سرطان الثدي في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الإمارات للأورام الذي تنظمه جمعية الإمارات للأورام بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، عن توفر دواء جديد لعلاج سرطان الثدي في الدولة، يسمى " Enhertu" بعد اعتماده من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، يفيد نحو 60% من المصابات بالمرض في مراحله المتقدمة.

وأوضح المؤتمر أنه تم توفير الدواء الجديد لعلاج سرطان الثدي في الدولة كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتمد هذا العقار الطبي، ما يؤكد على ريادة دولة الإمارات، حيث كانت إدارة الغذاء و الدواء الأمريكية في 5 اغسطس الماضي، ويعد من أحدث الأدوية التي تستخدم في علاج سرطان الثدي في المراحل المتقدمة، وهو أحد الأدوية الموجهة للخلايا السرطانية، الذي يمكنه أن يفيد 50 % إلى 60% من المصابات بسرطان الثدي في المراحل المتقدمة، وقد حققت الدراسات السريرية نتائج فعاله في السيطرة على الورم لفترات طويلة، وبذلك يعد هذا العلاج طفرة علمية ستؤدي إلى تغيير مفهوم علاج الثدي المتقدم على مستوى العالم.

وقال رئيس جمعية الإمارات للأورام، ورئيس المؤتمر البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي إن المؤتمر تناول في يومه الأول، جلسات خاصة عن سرطان الثدي والقولون والمعدة وسرطانات الجهاز الهضمي الأخرى وسرطان الدم، كما ناقش المشاركون في جلسة خاصة كيفية تطوير أبحاث السرطان في الدولة، نظرا لما تحتله الأبحاث الطبية من أولوية لدولة الإمارات.

وتابع" استعرض المشاركون أهم العلاجات الحديثة لسرطانات الدم وزراعات النخاع، والعلاج المناعي الحديث الذي يستخدم تقنيات حديثة في إعادة برمجة الخلايا المناعية ومن ثم حقنها في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية والقضاء عليها، والذي أثبت نجاحته وكفاءته في علاج وشفاء حالات متقدمة من هذه الأمراض، كما تم بحث كيفية استخدام الروبوتات الحديثة في الجراحات السرطانية المعقدة التي تقلل من المضاعفات وتعزز من فرص التعافي وسرعة مغادرة المستشفى".