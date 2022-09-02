الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فيتنام بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس فيتنام بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة نغوين سوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة نغوين سوان فوك.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي فام مين تشين رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.
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