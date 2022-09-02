الامارات | «نقل عجمان» تخفّض تعرفة مركبات الأجرة 6%

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغت هيئة النقل في عجمان «الإمارات اليوم»، بأن قرارها بشأن خفض سعر تعرفة مركبات الأجرة التابعة لها، تضمن خفضاً بقيمة 6% على التعرفة لكل كيلومتر مقطوع، وذلك موائمةً لانخفاض سعر الوقود، ما ينعكس إيجابياً على مستخدمي مركبات الأجرة، في ظل الطلب المتزايد على الخدمة.

وتبلغ تعرفة الأجرة الحالية لكل كيلومتر 1.7 درهم، فيما تبلغ قيمة التعرفة خلال الفترة من السادسة إلى 9.59 صباحاً 3 دراهم، بينما تصل قيمتها إلى أربعة دراهم خلال الفترة من 10 صباحاً إلى 5.59 مساءً، إضافة إلى ثلاثة دراهم رسوم تشغيلية، وهي الرسوم التي سيتم تخفيضها.

وأفادت الهيئة بأن خفض تعرفة مركبات الأجرة يتماشى مع المبدأ المستند إلى تحرير أسعار الوقود، وإبقاء الأسعار متناسبة مع تكاليف الوقود، ما يهدف إلى الارتقاء في تقديم الخدمة وفق ضوابط وأسس فعالة، تسهم في راحة المستخدمين دون المبالغة في الأسعار.

إلى ذلك، أفادت هيئة النقل في عجمان بإطلاق خدمة «تطبيق روت»، وهو تطبيق ذكي لطلب مركبات الأجرة في الإمارة، مشيرة إلى أنه يساعد على إجراء حجز مركبات الأجرة المعتمدة لدى هيئة النقل، كلٌّ حسب رغبته.

وأبلغت الهيئة «الإمارات اليوم»، أن هناك سبعة أنواع من المركبات التي يساعد تطبيق «روت» على حجزها، منها مركبات الأجرة، ومركبات الأجرة سبعة ركاب، ومركبات أصحاب الهمم، وأجرة مهرة النسائية.