الامارات | تقنيات جديدة لتعزيز حماية الطلاب خلال نقلهم بالحافلات المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي للنقل المدرسي في «مواصلات الإمارات» جاسم المرزوقي، لـ«الإمارات اليوم» عن تزويد الحافلات المدرسية التابعة لها، بمجموعة من التقنيات الذكية والأجهزة المتطورة التي تسهم في رفع مستوى السلامة والحماية في تلك الحافلات، والتي من بينها تقنية «شات بوت» و«يو تي إس»، ونظام «أولادكم في مأمن» الذي يتيح لأولياء الأمور متابعة خط سير الحافلة التي تنقل أبناءهم.

وأكد المرزوقي في رده على سؤال حول أهم التقنيات الجديدة التي تبنتها «مواصلات الإمارات» لزيادة معايير السلامة في عمليات النقل المدرسي، أن «مواصلات الإمارات» تضع سلامة الطلبة وراحتهم على رأس أولوياتها.

وقال إن «مواصلات الإمارات» وظفت العديد من وسائل الحماية والأمان في أسطول الحافلات المدرسية بما يتطابق مع الأنظمة المعمول بها في الدولة، ويتوافق مع ما نصت عليه التشريعات الاتحادية والمحلية، كما يضاهي أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل المدرسي.

وشرح المرزوقي عدداً من أنظمة السلامة الجديدة المطبقة في الحافلات المدرسية للعام الدراسي الجديد الذي انطلق في مطلع الأسبوع الجاري، مثل إطلاق خدمة «شات بوت» باستخدام برنامج «واتس أب»، التي تسهل عملية تحديد موقع منزل الطالب، وبذلك يسهل على أطقم «مواصلات الإمارات» تقديم خدمة النقل المدرسي بالمستوى المرجو، كما يسهل على ولي الأمر التسجيل في خدمة النقل المدرسي من أي مكان من دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة.

وتناول المرزوقي أنظمة السلامة داخل الحافلات المدرسية المرتبطة ببرنامج «يو تي إس»، المخصصة لمراقبة ورصد أي تجاوزات قد تحصل من قبل السائقين أو أي خلل في أنظمة الحافلة، وإرسال تنبيهات إلى غرف العمليات عن تلك التطورات. وأوضح أن تطبيق تلك الأنظمة يهدف إلى تعزيز التزام السائقين بمعايير السلامة أثناء القيادة وتجنب السلوكيات الخاطئة مثل التوقف المفاجئ والسرعة الزائدة، فضلاً عن مساهمته في التحقق من الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالحافلات والسائقين، وتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع أي حادث أثناء الرحلة المدرسية.

وتطرق المرزوقي إلى برنامج «أولادكم في مأمن» الذي تم تطويره للمحافظة على سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية، وطمأنة أولياء الأمور بشكل فوري في حال تأخر الطالب عن المنزل، وذلك بواسطة برنامج إلكتروني يتم تحميله على الهاتف، يتيح التواصل بين ولي الأمر ومشرفة الحافلة المدرسية، كما يسمح بمتابعة الحافلة بشكل فوري على خريطة الأقمار الاصطناعية.

ولفت المرزوقي أيضاً إلى مجموعة أخرى من البرامج التي عزّزت شروط السلامة خلال عمليات النقل المدرسي مثل برنامج (OneET) الذي تم تطويره لتوفير خدمة اطلاع الإدارات المدرسية على بيانات النقل لكل حافلة على حدة، ومتابعة مؤشرات أداء خدمة النقل بشكل يومي وتحديد الطلبة المنقولين والغائبين.

وأشار كذلك إلى برنامج «حافلتي» الذي يسهل عمليات النقل المدرسي ومراقبة الرحلات اليومية من وإلى المدرسة، بالإضافة إلى تحديد مكان صعود ونزول الطلاب الفعلي، كما يوفر البرنامج تطبيقاً خاصاً بأولياء الأمور لمتابعة أولادهم خلال الرحلة المدرسية، حيث يرسل التطبيق تنبيهات لولي الأمر بوقت ومكان صعود ونزول الطالب من وإلى الحافلة المدرسية.

يُذكر أن «مواصلات الإمارات» تخضع الحافلات المدرسية لعمليات صيانة دورية طوال العام، كما تنفذ برامج صيانة وقائية مكثفة من ضمنها برنامج شامل خاص بالصيانة التأهيلية للعام الدراسي يتم خلال العطلة الصيفية، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد.

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حافلة خصّصت «مواصلات الإمارات» 4161 حافلة تتضمن 100 حافلة مجهزة لأصحاب الهمم، كما تشمل 490 حافلة مدرسية جديدة، ويتم إدارة الخدمة من خلال 4200 سائق، و4155 مشرفة نقل وسلامة.

«حافلتي» يراقب الرحلات اليومية من وإلى المدرسة ويرسل التنبيهات إلى أولياء الأمور.

برنامج لرصد تجاوزات السائقين أو خلل في أنظمة الحافلة، ويرسل تنبيهات إلى غرف العمليات.