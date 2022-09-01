الامارات | سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة ركاض العامري

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة ركاض العامري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له ركاض بن سالم العامري، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة القرم الشرقي في أبوظبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App