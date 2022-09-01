الامارات | سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة ركاض العامري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور له ركاض بن سالم العامري، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة القرم الشرقي في أبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.