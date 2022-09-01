الامارات | «آسيوي» يعثر على ذهب بـ 430 ألف درهم وسط الرمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط قسم شرطة مطار الشارقة مسافراً في العقد الثالث، أثناء مغادرته الدولة متجهاً إلى وطنه،‏ بتهمة الاستيلاء على مال الغير والهروب، وعثر بحوزته على مصوغات ذهببية بقيمة 430 ألف درهم، كان يخفيها وسط أمتعته الشخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه في شخص (آسيوي) عند نقطة تفتيش الأمتعة بمطار ‏الشارقة ‏الدولي، وبعد التفتيش تبين أنه يحمل كميات كبيرة من المشغولات الذهبية مخبأة وسط أمتعة سفره، ولم يحمل فواتير أو أوراقاً تثبت ملكيته لها، وعند سؤاله عن الفواتير ظهرت عليه علامات القلق والارتباك، ونتيجةً ‏للحس الأمني وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى ضباط وأفراد قسم شرطة مطار الشارقة، قام الأفراد المختصون بفتح حقائب الشحن الخاصة بالمسافر، وتم العثور على كميات أخرى من الذهب، وكشفت التحقيقات ‏عن عثور المتهم على الذهب في إحدى المناطق الرملية في الدولة، واستولى عليها لنفسه، دون الرجوع إلى الجهات الأمنية لتسليم المعثورات، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة.‏

وأكد رئيس قسم شرطة المطار التابع لإدارة شرطة المنافذ والمطارات، المقدم مطر سلطان الكتبي، أن قسم شرطة المطار يمتلك عناصر شرطية متميزة ومدربة بحرفية، وذات خبرة وحس أمني عالٍ، لافتاً إلى أن هذه ‏الضبطية تعكس المهارات التدريبية المتقدمة التي يتلقاها عناصر شرطة المطار، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم من أداء مميز، وتغلّبهم على مختلف التحديات.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري في حال العثور على أي ممتلكات خاصة أو معثورات، وتسليمها إلى أقرب مركز شرطة، إذ تعمل شرطة الشارقة على تعزيز الأمن والأمان، تحقيقاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع.