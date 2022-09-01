الامارات | الفرق المعنية تتعامل مع حادث سقوط طائرة صغيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وبالتنسيق مع الجهات المختصة عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من نوع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة من طراز «سيسنا»، ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير، وباشرت الفرق المعنية على الفور بالاستجابة للحدث. وأكدت الهيئة في بيان، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد، ونتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية. وقامت الفرق المعنية متمثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق المباشر لضمان سلامة منطقة الحادث. وأكدت الجهات المعنية أن سلامة المدنيين أولوية قصوى. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها ستباشر التحقيق في أسباب الحادث وتبعاته.