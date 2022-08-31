الامارات | السماح بارتداء الزي الوطني لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة بنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خيار ارتداء الزي الوطني للطلبة البنين ضمن الحلقتين الثانية والثالثة (بداية من الصف الخامس)، تماشياً مع استطلاع ورغبة أولياء الأمور وحرص المؤسسة على التواصل الوثيق معهم للمضي قدماً في دعم المنظومة التعليمية.

وتفصيلاً، حددت المؤسسة لطلاب الحلقة الثانية بنين ارتداء (الكندورة) كزي مدرسي اختياري يمكنهم استخدامه إلى جانب الزي المدرسي المعتمد الحالي، فيما حددت المؤسسة (الكندورة مع الحمدانية) لطلاب الحلقة الثالثة بنين إلى جانب الزي المدرسي المعتمد، وبإمكان الطلبة استخدام الخيارين ابتداء من الأسبوع المقبل.

وأكدت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سارة بنت يوسف الأميري، أن «توجيهات القيادة تؤكد دائماً على أهمية ترسيخ القيم الوطنية في الميدان التعليمي، وتعزيز عملية الشراكة مع أولياء الأمور بصفتهم أحد أركان العملية التعليمية وشركاء في المسؤولية، لتخريج جيل إماراتي قادر على مواكبة المتغيرات العالمية حوله، ومتمسك بهويته الوطنية وقيم وروح المجتمع الإماراتي الأصيل».

كما أعلنت المؤسسة أن الزي الوطني سيكون إلزامياً بدءاً من العام الدراسي المقبل للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية في الحلقتين الثانية والثالثة، حيث تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات المؤسسة بأخذ آراء ومقترحات أولياء الأمور في الاعتبار في ما يتعلق بالزي المدرسي، حيث وردت للمؤسسة العديد من المقترحات بإضافة الزي الوطني كأحد الخيارات في الزي المدرسي للطلبة المواطنين.

كما وجددت المؤسسة التزامها بإشراك ممثلين عن المدارس والميدان التربوي، بالإضافة لمجموعة من المصممين الإماراتيين لتصميم واختيار الزي المدرسي في المستقبل، إيماناً من المؤسسة بأهمية توحيد الجهود والرؤى في ما يخص الطلبة ومختلف تفاصيل المسيرة التعليمية.

وتؤكد المؤسسة على منهجها القائم في التواصل مع أولياء الأمور والمعنيين بالشأن التربوي، وبأنها ستتابع اتخاذ القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الرعاية للطلبة وللمجمتع التربوي ككل.