الامارات | «طرق دبي» توفر خدمة تجديد رُخص القيادة في المطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأنها ستطلق خدمة تجديد رُخص قيادة المركبات في مطار دبي الدولي المبنى (1)، وتحديداً في صالة (المغادرون)، بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال التعاون مع الوكلاء الموثوقين للهيئة.

وقال مدير إدارة تنفيذي ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد محبوب، إن فحص النظر يعتبر متطلباً أساسياً لتجديد رخصة القيادة، حيث يُطلَبُ من المتعامل زيارة أحد مراكز البصريات المعتمدة في إمارة دبي لإجراء فحص النظر، وبعد التأكّد من نتيجة فحص النظر، يتم إصدار أو تجديد رخصة القيادة من خلال القنوات المتوافرة، ومن ثم تتم طباعة الرخصة أو توصيلها للمتعامل، وذلك حسب نوع القناة ورغبة المتعامل. وأوضح أن الخدمة ستتوافر حالياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تتاح في بداية العام المقبل على مدار الساعة، من خلال تقديمها في المطار المبنى (1) وخدمة فئة المتعاملين المسافرين وموظفي المطار، للتسهيل وإتاحة إنجاز الخدمة عبر مواقع جديدة، حسب احتياجات المتعاملين. وأشار محبوب إلى أنه من أجل إسعاد المتعاملين ورفع مؤشر رضاهم، قام فريق العمل بزيارة ميدانية لمبنى مطار دبي الدولي (1) لدراسة وحصر الأماكن والخيارات المتوافرة لتقديم الخدمة.

وأكّد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية، وتقديم الخدمة وفقاً لحاجة المتعاملين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين.