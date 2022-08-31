الامارات | "دفاع مدني أبوظبي" يتعامل مع حادث سقوط طائرة شراعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعامل فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم في المواقف الخارجيه الاضافيه بمسجد الشيخ زايد ،ادى إلى اصابة شخص بإصابة بسيطة.

وأكدت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.