الامارات | هيئة الطرق توفر خدمة تجديد رُخص القيادة في مطار دبي الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عزمها اطلاق خدمة تجديد رُخص قيادة المركبات في مطار دبي الدولي (1) في صالة (المغادرون) في الربع الثالث من عام 2022 بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال التعاون مع الوكلاء الموثوقين للهيئة.

و قال مدير إدارة تنفيذي ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات أحمد محبوب: "يُعتَبَرُ فحص النظر متطلباً أساسياً لتجديد رخصة القيادة حيث يُطلَبُ من المتعامل زيارة أحد مراكز البصريات المعتمدة في الإمارة دبي لإجراء فحص النظر وبعد التأكّد من نتيجة فحص النظر يتم إصدار أو تجديد رخصة القيادة من خلال القنوات المتوفرة ومن ثم تتم طباعة الرخصة أو توصيلها للمتعامل وذلك حسب نوع القناة ورغبة المتعامل.

وأوضح محبوب"ستتوفر الخدمة حاليا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً على أن تتاح في بداية العام القادم على مدار الساعة من خلال تقديمها في المطار المبنى (1) وخدمة فئة المتعاملين المسافرين وموظفي المطار للتسهيل وإتاحة إنجاز الخدمة عبر مواقع جديدة حسب احتياجات المتعاملين. ولإسعاد المتعاملين ورفع مؤشر رضاهم قام فريق العمل بزيارة ميدانية لمبنى مطار دبي الدولي (1) لدراسة وحصر الأماكن والخيارات المتوفرة لتقديم الخدمة."

وأكّد محبوب أن الهيئة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات الحكومية تقديم الخدمة وفقاً لحاجة المتعاملين المساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المتعاملين ودعم توجهات حكومة دبي بإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع.