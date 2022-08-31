الامارات | "شرطة مطار الشارقة" تضبط مسافراً بحوزته مصوغات ذهبية ما تقارب قيمتها نصف مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 أغسطس 2022

تمكن قسم شرطة مطار الشارقة من ضبط‏ مسافر في العقد الثلاثين، أثناء مغادرته الدولة متجهاً إلى وطنه،‏ بتهمة الإستيلاء على مال الغير بقصد التملك،إذ تبين بحوزته مصوغات من الذهب تقدر بـ430 ألف درهم، قام بإخفاءها بين أمتعته الشخصية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الاشتباه بشخص من الجنسية الآسيوية عند نقطة تفتيش الأمتعة بمطار ‏الشارقة ‏الدولي، وبعد التفتيش تبين أنه يحمل كميات كبيرة من المشغولات الذهبية مخبأة بين أمتعة السفر الخاصة به، دون فواتير أو أوراق تثبت ملكيته، وعند سؤاله عن الفواتير، لوحِظت عليه علامات القلق والارتباك، ونتيجةً ‏للحس الأمني وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى ضباط وأفراد قسم شرطة مطار الشارقة، قام الأفراد المختصين بفتح حقائب الشحن الخاصة بالمسافر ، وتم العثور على كميات آخـــرى من الذهب، وكشفت التحقيقات ‏عن عثور المتهم على الذهب في إحدى المناطق الرملية في الدولة، وقام بإلاستيلاء عليها،دون الرجوع إلى الجهات الأمنية لتسليم المعثورات، وتمت إحالته للجهات المختصة.‏

وأكد المقدم مطر سلطان الكتبي رئيس قسم شرطة المطار التابع لإدارة شرطة المنافذ والمطارات، أن قسم شرطة المطار يمتلك عناصر شرطية متميزة ومدربة بحرفية، وذات خبرة وحس أمني عالي، لافتاً إلى أن هذه ‏الضبطية تعكس المهارات التدريبية المتقدمة التي يتلقاها عناصر شرطة المطار، وحرصهم الشديد على تقديم أفضل ما لديهم من أداء مميز، وتغلّبهم على مختلف التحديات.

وتدعو القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري في حال العثور على أي ممتلكات خاصة أو معثورات، وتسلميها إلى أقرب مركز شرطة، إذ تعمل شرطة الشارقة على تعزيز الأمن والأمان، تحقيقاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع.

القيادة العامة لشرطة الشارقة

