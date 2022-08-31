الامارات | قائد "شرطة الشارقة" يكرم منتسباً لحسن تصرفه وحسه المروري العالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، بمكتبه، الشرطي أول عيسى سبيل كشمير، من إدارة المرور والدوريات، بحضور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور؛ وذلك تقديراً لتعامله مع أحد المواقف المرورية باحترافية عالية.

وقال الشامسي خلال التكريم: يرتكز نجاحنا على الدعم الذي نجده من منتسبينا الذين يظهرون تميّزاً متواصلاً في أدائهم، وتسخير خبراتهم العملية في المحافظة على الجاهزية الأمنية وسرعة الاستجابة للحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته، مشيداً بالأداء الإيجابي الذي قام به منتسب إدارة المرور والدوريات خلال فترة تواجده على رأس عمله، والذي أثبت من خلاله حسن تصرفه وحسه المروري العالي.

ومن جانبه عبر المكرم عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، الذي اعتبره دافعاً كبيراً له ولغيره من منتسبي القيادة لبذل المزيد من الجهد والعطاء.