الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بشأن بتعيين سعادة عبدالله ماجد آل علي مديراً عاماً للأرشيف والمكتبة الوطنية، بدرجة وكيل وزارة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App