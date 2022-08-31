الامارات | مدارس خاصة جديدة تنضم إلى المنظومة التعليمية في الشارقة 7

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أمس، زيارة ميدانية لعدد من المدارس الخاصة، بهدف الوقوف على جاهزيتها واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022- 2023، وتعزيز استمرارية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.

وتأتي الزيارة في وقت انضمت فيه سبع مدارس خاصة جديدة للمنظومة التعليمية في إمارة الشارقة خلال العام الدراسي الجاري، وبطاقات استيعابية متفاوتة وتنوّع في المناهج التربوية، ما يشكّل إضافة أخرى للميدان التعليمي ستسهم في تعزيز مخرجاته المعرفية، حيث يعكس التوجه اللافت للمدارس الخاصة نحو الإمارة مكانتها كبيئة محفزة قادرة على استقطاب الاستثمارات التعليمية لتنويع الفرص التعليمية، وتحقيق أهداف استدامة التعليم من خلال تحقيق مخرجات أكاديمية متميزة.

كما تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الجولات التفقدية الاستطلاعية للمدارس الخاصة، بهدف الوقوف على انتظام العملية التعليمية بداية العام الدراسي الجديد، والوقوف على سير العمل ومتابعة كل الأمور الفنية والإدارية، حيث اطلع على انتظام الدراسة والنشاطات والمبادرات التعليمية. وتفقّد الوفد مختلف المرافق والغُرف الصفية والمختبرات والمقاصف ومساحات اللعب الخارجية في جميع المدارس المستهدفة، واطلع على مستوى جاهزيتها، وناقش المخططات المستقبلية لضمان سلامة الطلبة، وتوفير تجربة تعليمية متكاملة لهم ضمن بيئة مدرسية محفزة.

وأكد مدير الهيئة، علي الحوسني، دور المؤسسات التعليمية في تطوير قطاع التعليم بالإمارة، انطلاقاً من توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته الثاقبة بإعطاء التعليم أهمية قصوى. وأوضح الحوسني أن الزيارة تأتي في سياق الاطلاع والاطمئنان على انتظام الدراسة والترحيب بالهيئة الإدارية والتعليمية والطلاب مع بداية العام، والعمل على دعم المدارس لغايات تطوير القطاع، مؤكداً أهمية دور مديري ومديرات المدارس في قيادة العملية التعليمية في المدارس، والإشراف على الخطة العامة لها، وكذلك أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة، متمنياً التوفيق والنجاح للطلاب والطالبات. وأجمعت إدارات المدارس وطواقمها التعليمية على أن الإعداد المتكامل للكوادر المدرسية والجاهزية الشاملة للمرافق والمنشآت التابعة لها جاءت عقب دراسة مستفيضة لاحتياجات الطلبة وأولياء الأمور، بغرض إنجاح العام الدراسي الجاري، وتحقيق إنجازات ومخرجات أكاديمية لافتة تكرّس مكانة الإمارة تعليمياً، وتعزز من تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي.