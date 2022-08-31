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الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 1500 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس بالإمارة

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يعتمد 1500 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس بالإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 1000 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس في جامعتَي «الشارقة» و«أميركية الشارقة»، وسيعتمد سموّه خلال اليومين المقبلين 500 منحة إضافية بالجامعتين. جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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