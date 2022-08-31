الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 1500 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس بالإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 1000 منحة دراسية لطلبة البكالوريوس في جامعتَي «الشارقة» و«أميركية الشارقة»، وسيعتمد سموّه خلال اليومين المقبلين 500 منحة إضافية بالجامعتين. جاء ذلك عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.