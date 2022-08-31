الامارات | 220 عضواً من «كلنا شرطة» يشاركون في تأمين عودة الطلاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 220 متطوعاً من أعضاء «كلنا شرطة» في مبادرة «مدارس أكثر أمناً» التي تهدف إلى تأمين عودة الطلبة إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن جهودهم في مساندة الفرق الشرطية بالتوعية والتنظيم، وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على تحقيق الأمن المستدام والمحافظة على سلامـة الطلبـة وسلامة مستخدمي الطريق.

وحث مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي العميد أحمد مسعود المزروعي، على أهمية توفير جميع الممكنات التي تعزز سلامة أبنائنا الطلبة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير كافة لضمان سلامتهم ووقايتهم وحمايتهم من المخاطر.

وقدمت إدارة الشرطة المجتمعية بمديرية شرطة الظفرة النصائح للطلبة ضمن الفعالية حول دور أولياء الأمور في توفير السلامة المرورية للأبناء، والنقل الآمن للطلاب أثناء الذهاب والعودة من المدارس، موضحة مراحل انتقال الطلبة من المنزل وصولاً إلى المدرسة والعبور الصحيح والخاطئ للطريق، وتطرقت إلى قواعد السلامة عند ركوب ونزول الحافلة، وآداب الجلوس.