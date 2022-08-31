الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انشغال

عرّض شاب حياته للخطر في أبوظبي، بسبب انشغاله بالهاتف أثناء ركوبه دراجة هوائية داخل شارع رئيس، وعبوره الإشارة الضوئية وهو يتصفح هاتفه بلا مبالاة، وسط استياء سائقي المركبات.

مكملات

طالبت قارئة بتقنين ومراقبة بيع منشطات ومعلبات المكملات المتعلقة بالصالات الرياضية، إذ يقبل عليها الشباب والفتيات، على الرغم من أن بعضها يسبب مشكلات صحية خطرة، ومع ذلك فهي تباع بسهولة في محال الملابس الرياضية.

أسعار

قال متسوقون إن منافذ بيع كبرى في أبوظبي رفعت أسعار اللحوم المحلية بحدود 10 دراهم للكيلو دفعة واحدة، متسائلين عن دور الرقابة وحماية المستهلك في الحد من هذا الارتفاع.

حدائق

على الرغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في أبوظبي في تنظيم ونظافة الحدائق العامة، إلا أن سلوكيات بعض الأفراد في عدم الحفاظ عليها تتطلب إجراءات أخرى، كتركيب كاميرات، وتغريم من يشوّه هذه الأماكن بإلقاء المخلفات على الأرض.

عربات

طالب قرّاء في مدينة العين بوضع ضوابط صارمة على المتسوقين، للحد من ظاهرة عربات التسوق المهملة في المناطق السكنية بجوار المجمعات التجارية، وأشاروا إلى أنه يتم تركها داخل الأحياء والطرقات بطريقة قد تتسبب في حوادث سير.

مياه

تتزايد ظاهر وقوف العديد من الأشخاص على جوانب الطرق المزدحمة، وعرض زجاجات المياه على سائقي وركاب السيارات للبيع، في واحدة من وسائل التسول المقنّع، ويتجاوب كثير من السائقين معهم بتقديم المال لهم، من دون الحصول على عبوات المياه.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

0502299551

[email protected]