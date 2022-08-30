الامارات | 5 فئات من روّاد العمل الإنساني مشمولة بـ «الإقامة الذهبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد ملحق تنظيم تصاريح «الإقامة الذهبية»، في قرار مجلس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية بشأن دخول وإقامة الأجانب، المزمع العمل به الشهر المقبل، خمس فئات من روّاد العمل الإنساني، يمكنها الحصول على تصريح «الإقامة الذهبية»، ممن لها إسهامات بارزة وملموسة في هذا المجال من داخل الدولة وخارجها، بناءً على توصية من وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصّة.

وتشمل هذه الفئات: أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية أو العاملين فيها، أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام أو العاملين فيها، الحاصلين على الجوائز التقديرية في مجال العمل الإنساني، والمتطوّعين المتميّزين، الداعمين مادياً للعمل الإنساني.

وحدّد الملحق ستة شروط لإصدار تصريح «الإقامة الذهبية» لروّاد العمل الإنساني والعاملين فيه.

وتشمل هذه الشروط: أن يكون من أعضاء المنظمات الدولية والإقليمية أو العاملين المتميّزين فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، أو العاملين المتميّزين فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون من الحاصلين على الجوائز التقديرية من إحدى المؤسسات المحلية أو الإقليمية أو الدولية المتخصصة في مجال العمل الإنساني، وأن يكون من الداعمين مادياً للعمل الإنساني، على ألا تقل قيمة الدعم عن مليوني درهم أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، وأي فئة أخرى يتم الاتفاق عليها بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصّة والهيئة، وتقع ضمن مجالات العمل الإنساني.

كما حدّد الملحق ضوابط منح «الإقامة الذهبية» للعاملين في خط الدفاع الأول، إذ ذكر أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح تصريح «الإقامة الذهبية» لأصحاب الجهود الاستثنائية في حماية مجتمع الإمارات في التصدي للأزمات، وذلك بتوصية من الجهات الحكومية المعنية، ومنهم الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول في التصدي لجائحة «كوفيد-19» من الممرضين والمسعفين والمساعدين الطبيين وفنيي المختبرات وفنيي الصيادلة، وغيرهم من الكوادر المعتمدة لدى مكتب فخر الوطن.

جدير بالذكر أن هناك سبع فئات من الأجانب يجوز للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تمنحهم تصريح «الإقامة الذهبية»، بعد موافقة الجهات المختصّة حسب الأحوال، واستيفاء كل الاشتراطات، وهي: المستثمرون، روّاد الأعمال، النوابغ من المواهب، العلماء والمتخصصون، أوائل الطلبة والخريجين، روّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح تصريح «الإقامة الذهبية» للشخصيات البارزة والمؤثرة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، أو أي فئات أخرى، بناءً على توصية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المختصّة.