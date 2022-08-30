الامارات | شاب يشتري عطوراً لوالدته ويرفض سداد ثمنها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى تاجر عطور مبلغ 1900 درهم قيمة صندوق عطور وبخور قام باختياره وطلب توصيله إلى والدته ولم يسدد ثمنه.

وفي التفاصيل اقام تاجر عطور، دعوى قضائية ضد شاب طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1900 درهم كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول انه اشترى منه صندوق عطور وبخور بمبلغ 1900 درهم وطلب منه تسليمه لوالدته، وبعد التسليم قرر الأخير أنه سيقوم بتحويل المبلغ عن طريق الحساب البنكي، إلا أنه لم يفي بما وعد به وظل يماطل، وأرفق المدعي سنداً لدعواه صور ضوئية من رسائل متبادلة بين طرفي التداعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتساب.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً بأنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق برامج التواصل الاجتماعي واتساب اتفاق المدعى عليه مع المدعي على تسديد قيمة العطر عن طريق التحويل البنكي، وأن المدعي طالب المدعى عليه بتحويل المبلغ أكثر من مرة إلا أن الأخير لم يفي بوعده، ولما كان ذلك وكان المدعى عليه لم يحضر أمام المحكمة ليدفع الدعوى بأي دفع يمكن أن ينال منها، فإن طلب المدعي يكون قائم على سند من الواقع والقانون، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 1.900 درهم و إلزامه بالرسوم والمصروفات