الامارات | تأشيرة سياحية متعددة الدخول إلى الدولة لحاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي كأس العالم "قطر 2022"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء، إتاحة تأشيرة سياحية متعددة الدخول لحاملي بطاقة “هيّا” المخصصة لمشجعي كأس العالم “قطر 2022” يبدأ التقديم لها اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل.

وبحسب القرار الصادر، تتيح التأشيرة لحاملها صلاحية الدخول إلى الدولة لمدة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة، لمرات متعددة مع إمكانية تجديدها لمدة مماثلة.



وحدد القرار رسوم التأشيرة لتكون 100 درهم فقط تدفع لمرة واحدة.



ويمكن للراغبين بالحصول على التأشيرة من حاملي بطاقة “هيّا” الدخول إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (www.icp.gov.ae) وتعبئة البيانات للحصول على التأشيرة.