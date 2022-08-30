الامارات | نقل عجمان: توزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة من مستقلي أجرة مهرة احتفالاً بالعام الدراسي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة النقل بعجمان ممثلة بمؤسسة الخدمات التجارية مبادرة لطلاب المدارس خلال أول أيام العام الدراسي 2022-2023، وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي توليها الهيئة اهتماما كبيرا من خلال إشراك المجتمع واستهدافه في كافة الفعاليات والمبادرات التي تسهم في تعزيزها.



واستهدفت المبادرة طلاب المدارس الذين تنقلهم مركبات أجرة مهرة، وذلك لتشجيعهم على بدء العام الدراسي بكل إيجابية ونشاط.



وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بالهيئة أحمد صقر المطروشي، أن هذه المبادرة من المبادرات التي تستهدف طلاب المدارس، وتسهم في تحفيزهم للعام الدراسي الجديد .



وأضاف أن طلبة المدارس هم قادة المستقبل والجزء الأهم من المجتمع ومع بداية العام الجديد ولتشجيعهم على بذل أفضل ما عندهم لتحقيق أعلى الدرجات و التميز الأكاديمي.



وتم خلال المبادرة توزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة الذين استقلوا مركبات أجرة مهرة، حيث تعد اجرة مهره من المركبات المخصصة للنقل النسائي و العائلي و تسهم هذه الخدمة بتوفير الخصوصية و الاريحية لمستخدمات مركبات الأجرة.