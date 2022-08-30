الامارات | رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العودة إلى المدراس وبداية العام الدراسي الجديد.

وأكد سموه في الكلمة التي أذيعت اليوم في الإذاعات المدرسية في مختلف مدارس الدولة .. ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم وتعزيز قيمة الإبداع والتميز في نفوس أبنائنا الطلبة .

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو رئيس الدولة..

// السلام عليكم ..

عيالي .. أول شئ أبارك لكم العودة إلى مدارسكم .. وأبارك لجميع المدرسين والعاملين في قطاع التعليم .. وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة في عام دراسي جديد.

عيالي .. بداية الحياة أحلام .. تكبر معنا .. ويكبر طموحنا بتحقيقها .. ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويُرسم فيها المستقبل ..

فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة .. فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف.. عليكم يا عيالي .. بالتميز والإبداع والعزيمة .. حدِّدوا أهدافكم .. ولا تتوقفوا عن المحاولة .. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهاليكم ومجتمعكم.

وأقول لإخواني المعلمين وأخواتي المعلمات إن جهودكم مقدرة .. ورسالتكم عظيمة .. ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم .. والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة..

وعندما نتحدث عن التعليم .. ليس معناه المدرسة والمعلم والطالب فقط ..

لكن التعليم منظومة متكاملة .. ولا يمكن أن تحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة .. بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم .. وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته .. بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة .. الله يوفقكم ويحفظكم//.