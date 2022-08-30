الامارات | 10 آلاف طالب يستفيدون من مبادرة الحقيبة المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية (فزعة)، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، مبادرة مجتمعية مشتركة، تتضمن توزيع حقائب مدرسية بكل مستلزماتها على المستحقين من الطلبة من الأسر ذوي الدخل المحدود، بهدف التسهيل عليهم وتوفير مستلزماتهم، وذلك في إطار دفع جهود العمل التكافلي لتعزيز جودة الحياة في المجتمع الامارتي بكل فئاته، وذلك بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في وزارة الداخلية.

وبموجب المبادرة، سيتم توزيع أكثر من 10 آلاف حقيبة مدرسية بكل مستلزماتها على الطلبة المستحقين والمسجلين في وزارة تنمية المجتمع ضمن الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ناصر إسماعيل، حرص الوزارة على توفير مختلف أوجه الدعم للفئات المستحقة من الأسر ذوي الدخل المحدود، من منطلق إيمانها بأهمية المساهمة المجتمعية، وضرورة التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، بما ينعكس أثره على التنمية المستدامة بمعناها الحقيقي وعلى أرض الواقع، مضيفاً أن «أبناءنا الطلبة هم مسؤولية الجميع، وأن الإعلان عن هذه المبادرة المشتركة يأتي في سياق التخفيف عن كاهل الأسر، وإسعادها، والمساهمة في تيسير عودة أبنائها إلى مقاعد الدراسة».

من جانبه، قال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العقيد أحمد بوهارون الشامسي: «إننا نسعى إلى تعزيز أهداف ورسالة صندوق التكافل الاجتماعي (فزعة) نحو المساهمات المجتمعية التي تظهر قيم التضامن والتكافل في المجتمع الإماراتي، وتعمل على الإسهام في جهود تعزيز القيم المجتمعية الإنسانية والتعاون والمشاركة».

وأكد أن الشراكة مع وزارة تنمية المجتمع في تنفيذ هذه المبادرة، تأتي في إطار الحرص على توسيع الفئات المستهدفة، والوصول إلى كل المستحقين، مضيفاً أن هذه الشراكات مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، تهدف بالمجمل إلى تحقيق رؤية وتوجيهات حكومة الإمارات في تعزيز التضامن المجتمعي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لكل فئات المجتمع.