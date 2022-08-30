الامارات | مدارس تخصص الحصة الأولى لشرح واجبات الطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت إدارات مدارس خاصة في الشارقة وعجمان، الحصة الأولى من العام الدراسي الجديد، لتقديم شروح للطلبة حول واجباتهم الدراسية، وتوعيتهم بالإجراءات الوقائية التي يتعين عليهم الالتزام بها خلال العام الدراسي.

وأكدت أنها اتخذت بدورها الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة صحياً لمكونات المجتمع المدرسي، بما في ذلك تخصيص بوابات لكل حلقة دراسية، لتجنب الزحام، وتسليم الزي والكتب قبل الدراسة بأيام لإتاحة المجال للطلبة للدخول إلى فصولهم مباشرة.

وقال مالك ومؤسس مدارس الشعلة الخاصة في الشارقة وعجمان، إبراهيم بركة، إن المدارس خصصت الحصة الأولى في اليوم الدراسي الأول لتوضيح واجبات الطلبة وإعطائهم فكرة عن نظام المدرسة والانضباط والمواصلات.

وأضاف أن «تسليم كتب المنهاج الوزاري للطلبة يتأخر لما بعد الأسبوع الأول عادة، لأنها تصل إلى المدرسة بعد انطلاق العام الدراسي بأيام، وهو ما يدفعنا لوضع خطط بديلة، إذ يستغل معلمو الفصول هذه الأيام لمراجعة مهارات الطلبة، وإعداد اختبارات تشخيصية لتحديد نقاط الضعف لدى كل منهم، تمهيداً للعمل على تحسينها».

وأكد بركة انتظام الحافلات المدرسية واكتمال الكادر التدريسي والإداري في الدوام المدرسي.

وأفاد مالك ومدير مدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقة، أمين النظامي، بأن إدارة المدرسة استقبلت ذوي الطلبة قبيل الدراسة بأسبوع، وسلمتهم الكتب والزي، موضحاً أن «الطلبة توجهوا مباشرة إلى الفصول، حيث تلقوا معلومات عامة عن المدرسة وما تتوقعه منهم خلال الأيام المقبلة».

وقال مدير المدرسة الأهلية الخيرية في عجمان، الدكتور ماهر حطاب، إن المدرسة استقبلت طلابها في جو احتفالي، تخلله توزيع حلوى وشوكولاتة على الطلبة.

وهنأت الإدارة طلابها بالنجاح الذي حققوه العام الماضي، ودعتهم إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد للمحافظة على تميزهم.