الامارات | %90 من المنشآت الغذائية والصحية في عجمان ملتزمة بالقوانين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تحقيق نسبة 90% في التزام المنشآت الغذائية والصحية بالقوانين والتشريعات الساعية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الجاري، مبينةً أن نسبة الالتزام في الفترة ذاتها من عام 2020 بلغت 84.5%، فيما وصلت النسبة في العام الماضي إلـى 88.7%.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، المهندس خالد معين الحوسني، في تصريحات صحافية أمس، أن البلدية تسعى بمتابعة من مدير عام الدائرة، عبدالرحمن محمد النعيمي، إلى تبني السياسات التي تضع صحة المواطن والمقيم والزائر في المقام الأول، مبيناً أن الدائرة تبنت مجموعة من العمليات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء، والرقابة الصحية والرقابة البيطرية، وخدمات الوقاية من انتشار آفات الصحة العامة.

وتحدث الحوسني عن استناد الدائرة للكفاءات البشرية والتي تواصل عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت، لافتاً إلى تدشين نظام رقيب الذكي لإدارة عمليات التفتيش، وبرنامج عجمان للصحة العامة.