الامارات | 90% من المنشآت الغذائية والصحية في عجمان التزمت بالقوانين خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن تحقيق نسبة 90% في التزام المنشآت الغذائية والصحية بالقوانين والتشريعات الساعية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الدائرة للنصف الأول من العام الحالي 2022، مبينةً أن نسبة الالتزام في الفترة ذاتها من عام 2020 بلغت 84.5%، فيما وصلت النسبة في العام المنصرم 2021 لـ88.7%.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة المهندس خالد معين الحوسني، أن دائرة البلدية تسعى وبتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمتابعة من مدير عام الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي، لتبني السياسات التي تضع صحة المواطن والمقيم والزائر في المقام الأول، مبيناً أن الدائرة تبنت مجموعة من العمليات والمبادرات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء، والرقابة الصحية والرقابة البيطرية، وخدمات الوقاية من انتشار آفات الصحة العامة.

وتحدث الحوسني عن استناد الدائرة للكفاءات البشرية والتي تواصل عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت، كما دشنت نظام رقيب الذكي لإدارة عمليات التفتيش، وبرنامج عجمان للصحة العامة والذي يستهدف رفع الثقافة الصحية لدي العاملين بالمنشآت وتوفير كوادر مؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبين الحوسني أن القوانين والتشريعات المنظمة لإجراءات ترخيص المنشآت الغذائية والصحية، وبرامج التثقيف والتوعية الصحية لأصحاب المنشآت والعاملين به، وتدريب وتأهيل كوادر التفتيش والرقابة وفق أفضل الممارسات وشهادات الاعتماد الدولية بمجال سلامة الغذاء والصحة العامة، أسهم في ارتفاع نسبة الالتزام في صفوف المنشآت العاملة في المجال الغذائي والصحي