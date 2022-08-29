الامارات | طائرة "درون" لمراقبة السير وسلامة الطرق في إمارة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العميد الدكتور أحمد الناعور، أن شرطة ‏الشارقة تبذل جهوداً كبيرة لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر ‏التربوية خلال العام الدراسي الجديد 2022- ‏‏2023، ‏من خلال وضعها المسبق للخطط الأمنية والمرورية المحكمة التي تضمن عاماً دراسياً آمناً للطلبة وذويهم، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.‏

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج "أمان يا بلادي"، الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة ‏بشرطة الشارقة، ويقدمه الرائد إبراهيم المدفع، ويبث على الهواء مباشرة عبر ‏أثير إذاعة الشارقة، صباح كل يوم إثنين، لمناقشة عدد من القضايا المتنوعة عبر ‏محطاته ‏‏المختلفة.

وأوضح الناعور أنه تم تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الساخنة المؤدية للمدارس، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة ‏المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من مركبة ذويهم وصولاً إلى بوابة المدرسة، مشيراً إلى استخدام أبرز التقنيات الحديثة لمراقبة السير والحفاظ على أمن وسلامة الطرق، كتسيير ‏طائرة "درون"، مزودة بكاميرات تنقل الأحداث المختلفة إلى غرفة العمليات، تحقيقاً لأهداف القيادة ‏المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أماناً.

وتخلل البرنامج مداخلة هاتفية تحدث فيها نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالشارقة المقدم حمد بن قصمول، حول دور إدارة الشرطة المجتمعية الفاعل في توعية وتثقيف الطلبة من خلال المبادرات التوعوية والاجتماعية المستمرة على مدار العام الدراسي والممتدة حتى العطل الصيفية الشتوية، كما تطرق للحديث حول السلوكيات السلبية التي يمكن أن ‏تنشىء داخل المجتمع الطلابي، وطرق الحد منها