الامارات | شرطة دبي تسعد طفلاً بجولة على متن الزورق السريع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع مبادرة «الروح الإيجابية»، ومركز شرطة الموانئ، أمنية الطفل سلطان عبدالله مُحسن (تسع سنوات)، بالحصول على جولة على متن زورق شرطة دبي السريع، وذلك تقديراً لحرصه الدائم على المشاركة في الأعمال التطوعية المُجتمعية التي تنفذها مبادرة «الروح الإيجابية».

واستقبل مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة في شرطة دبي، المقدم علي عبدالله القصيب النقبي، الطفل سلطان في المركز، واصطحبه في جولة على متن زورق شرطة دبي السريع، ما أدخل البهجة والسرور عليه وعلى عائلته، التي ثمّنت دور شرطة دبي في إسعاد طفلها وتحقيق أمنيته.

وأكد مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي أحمد بن درويش الفلاسي، أن تحقيق أمنية الطفل سلطان، يأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي لإسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات ضمن رسالتها لنشر السعادة، وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية، التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها الرئيس في المجال الأمني.

بدوره، أفاد رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية، الرائد علي يوسف آل علي، بأن إدارة التوعية الأمنية باشرت تحقيق أمنية الطفل سلطان، تكريماً له على حرصه على المشاركة في الأعمال التطوعية لمبادرة «الروح الإيجابية»، مبيناً أن شرطة دبي تحث دائماً على المشاركة الإيجابية للأطفال في التطوع والأنشطة الاجتماعية في فترة الإجازة الصيفية، لما لذلك من إسهام في إكسابهم مهارات تدعم خبراتهم الحياتية.

وأكدت مُنسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، فاطمة بوحجير، أن الطفل سلطان، وبدعم من عائلته، يحرص على التطوع والمشاركة الفعّالة في فعاليات المبادرة الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي والسعادة في الأحياء السكنية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، واحترام الآخرين.