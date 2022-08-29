الامارات | 20 منحة في جامعة أبوظبي لأوائل الثاني عشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي، بتخصيص 20 منحة دراسية شاملة لـ20 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2022 -2023، لوضعهم على طريق المستقبل والإبداع والتميّز لمواصلة دراستهم في أحد مقار جامعة أبوظبي، المؤسسة العريقة التي تطرح نحو 50 برنامجاً دراسياً معتمداً محلياً ودولياً في تخصصات حيوية في أبوظبي والعين ودبي ومنطقة الظفرة.

ومن أبرز التخصصات المطروحة خلال الفصل الدراسي المقبل بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني، وهندسة الحاسوب –الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكهربائية –الروبوتات والأتمتة وعلم الوراثة الجزيئية والطبية والهندسة الطبية والحيوية، والميكاترونيكس الصناعية، إضافة إلى مسارات جديدة في تحليلات البيانات الضخمة، ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، ومسار تكنولوجيا المياه ضمن بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

وتمثل المنحة التي يقدمها سموه منذ عام 2009 مبادرة وطنية بارزة، تفتح آفاق التميز والإبداع أمام الطلبة المتميزين، وتشجعهم على استكمال دراستهم الجامعية في جامعة أبوظبي، ضمن تخصصات تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لإعدادهم وفق أفضل الممارسات للحصول على الفرص الوظيفية الواعدة والمطلوبة في القرن الـ21 والتفوق في مجالاتهم.

وتستمر المنحة مدة لا تزيد على أربع سنوات للطالب الواحد، أو حتى موعد التخرج، أيهما يحدث أولاً. وتتضمن المنحة الرسوم الدراسية، ورسوم تقديم الطلبات، ورسوم التسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية، ورسوم الخدمات الصحية. ويمكن للطلبة المستوفين للشروط التقديم لدى مكتب المنح الدراسية والمساعدات المالية في جامعة أبوظبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، أهمية المبادرة التي يقدمها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ودورها في تشجيع الطلبة على بذل الجهد في الاستذكار والتحصيل الدراسي.

كما نجحت المنحة في تعزيز مناخ التنافس الشريف بين طلبة الثاني عشر في القسمين العلمي والأدبي، بحيث يتمكن كل منهم من نيل شرف الحصول على هذه المنحة، التي تفتح أمامهم آفاق المستقبل، وتتيح لمن تنطبق عليهم المعايير الالتحاق بأحد التخصصات العلمية المرموقة بجامعة أبوظبي، وهي تخصصات تشمل مختلف المجالات التنموية في العلوم الهندسية والإدارة والبيئة وتقنية المعلومات والحاسب الآلي واللغات والقانون والإعلام والعلوم الصحية، وغيرها من التخصصات، التي تستهدف رفد سوق العمل بكوادر وطنية متخصصة تلبي متطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، وتلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة للـ50 عاماً المقبلة.

وقال بن حرمل إن إستراتيجية تطوير المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي انطلقت من رصد احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي، واستشراف مستقبل القوى العاملة التي ستلتحق بالمؤسسات التنموية المختلفة، ومن هنا فقد تركزت استراتيجية الجامعة على تأهيل كوادرها من الخريجين والخريجات للانطلاق نحو اقتصاد المعرفة واكتساب المهارات التي تؤهل كل منهم للإسهام بصورة فاعلة في مجتمع المعرفة.

ودعا مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور وقار أحمد، الطلاب والطالبات للمحافظة على تفوقهم واهتمامهم بتنظيم أوقات الدراسة للحفاظ على المعدلات المطلوبة طوال أعوام الأربعة، لاستمرار المنحة بعد السنة الأولى، حيث يجب أن يلتزم الطالب بالحصول على معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3.70 خلال الفصل الدراسي، وأن يكون مسجلاً في ما لا يقل عن 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصلين الشتوي والصيفي.

• «المنحة تتضمن رسوم الدراسة وتقديم الطلبات والتسجيل والخدمات الطلابية والصحية».