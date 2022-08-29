الامارات | «الداخلية» تطلق حملة توعية موحدة مع بداية الدراسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية، العميد المهندس حسين أحمد الحارثي، أن طلبة المدارس بمختلف شرائحهم العمرية عنصر مؤثر من عناصر التنمية البشرية في الدولة، ويجب المحافظة عليهم، وتشير الإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري، إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية لطلبة المدارس في أماكن انتظار الحافلات المدرسية وأمام المدارس، لافتاً إلى خطورة ترك الأطفال يعبرون الطريق بمفردهم، إضافة إلى تهور بعض سائقي الحافلات وعدم التزامهم بقواعد وأنظمة السير والمرور.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الرابعة لهذا العام، تحت شعار «السلامة المرورية‏ ‏لطلبة المدارس»، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تستمر ثلاثة أشهر، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور بهدف تكاتف جميع شرائح المجتمع لتوعية طلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، خصوصاً الأطفال منهم، بالحوادث المرورية والالتزام بقواعد السير والمرور، والحفاظ على سلامة الطلبة من مخاطر الطريق، حيث تعد التوعية المرورية من أهم شروط السلامة التي يجب تعليمها للطلاب بالمدارس.

وقال الحارثي إن الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور، انطلاقاً من توجيهات القيادة لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، لاسيما طلبة المدارس، خصوصاً الأطفال منهم، لتوعيتهم بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية، لافتاً إلى أن الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور بوزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، وتعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس، مؤكداً أنه على الرغم من اتخاذ التدابير الوقائية كافة لحماية الطلبة من الأخطار المختلفة، فهناك حاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لبعض أولياء الأمور والمعنيين بسلامة الطلاب للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية، وحمايتهم من مخاطر الطريق.

وأوضح أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، والتي تدعم هذه المبادرات لإيجاد أجواء وبيئة آمنتين وطرق خالية من الحوادث، مؤكداً الحاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى كل الطلاب وسائقي الحافلات ومركبات نقل الطلبة. وتوجه بالتهنئة إلى الهيئات التدريسية بمدارس الدولة وأولياء أمور الطلبة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً للطلبة التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

ودعا الحارثي الأهالي إلى عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية والتوقف بعيداً عن بوابات المدارس لتفادي الازدحام ووقوع الحوادث المرورية.

من جهة أخرى قامت إدارة الإعلام الأمني التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، بتنفيذ عدد من رسائل التوعية لطلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، سيتم نشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لتعريفهم بأهم النصائح والإرشادات للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدرسة.

عام دراسي آمن

أطلقت وزارة الداخلية متمثلة بمركز حماية الطفل، وبالتعاون مع الجهات المعنية، مبادرة «عام دراسي آمن»، تهدف إلى تكثيف الجهود والمساهمة في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وتعزيز السلامة العامة، والحماية المجتمعية للطفل مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتتضمن المبادرة محاضرات وورش توعية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور والمشرفين التربويين في مجالات حماية الطفل والوقاية من التنمر والاستغلال، والتعريف بقانون حقوق الطفل وكذلك التعريف بوسائل التواصل للإبلاغ عن الإساءة عبر المنظومة الذكية للإبلاغ التي تقدمها وزارة الداخلية، منها الخط الساخن على الرقم 116111، وتطبيق «حمايتي» للأجهزة الذكية، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل.