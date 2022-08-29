الامارات | مدارس تخصّص «اليوم الأول» لتعارف الطلبة والمعلمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل المدارس الخاصة في الإمارات الشمالية، اليوم، طلبتها من المراحل الدراسية المختلفة، إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد، بعدما أنهت استعداداتها الإدارية والفنية، وهيأت الفصول والمرافق.

واستقبلت المدارس، الأسبوع الماضي، الطلبة لإعادة تسجيلهم في فصولها الدراسية لمدة تزيد على 10 ساعات يومياً، حتى في أيام العطلة الأسبوعية، لمنح ذوي الطلبة وقتاً كافياً لتسجيل أبنائهم. كما تسلم الطلبة الزي المدرسي.

وأفادت إدارات مدرسية بأنها ستعمل في اليوم الأول للعام الدراسي على توزيع الطلبة على الفصول الدراسية، وستوزع الكتب والمستلزمات، وفقاً للخطة المعتمدة من الإدارة.

وأضافت أن أول يوم سيكون يوم تعارف بين الطلبة ومعلميهم. كما سيتم تعريف الطلبة الجدد إلى مرافق المدرسة والنظام الإداري والفني والتعليمي. ولفتت إلى أن أول يوم دراسي سيكون من الـ7.40 صباحاً حتى الـ1.30 ظهراً، على أن يعدل الجدول خلال الأسبوع الجاري لينتهي الدوام عند الـ2.30 ظهراً.

وأشارت إلى العمل بكامل طاقتها الإدارية، وعدم وجود نقص في الكوادر التعليمية أو الفنية.

ودعت ذوي الطلبة إلى إرسال أبنائهم للمدارس مبكراً، لتفادي الازدحامات المرورية، إضافة إلى إيقاف مركباتهم في المواقف المحددة، وليس بشكل عشوائي أو وسط الطريق، لتفادي إغلاق المسار أمام المركبات الأخرى.

وأكدت تخصيص بوابة للدخول في الصباح، وأخرى للخروج بعد انتهاء الدوام، داعية ذوي الطلبة إلى انتظار أبنائهم عند البوابات المخصصة للخروج، وعدم التأخر في استلامهم.