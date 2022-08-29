الامارات | إصابة 4 أشخاص في تدهور سيارة بالعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة أبوظبي، أمس، مهمة إخلاء طبي لأربعة مصابين، تعرضوا لحادث مروري في منطقة صحراوية بالعين.

وذكر المركز أنه تلقى بلاغاً من غرفة عمليات شرطة أبوظبي، يفيد بتعرض أربعة أشخاص لحادث تدهور سيارة في منطقة صحراوية بمنطقة العين، وحالتهم حرجة جداً، تستدعي الإخلاء الطبي العاجل.

وتم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابين الأربعة إلى مستشفى توام في مدينة العين لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس «كورونا».