الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سرعة

أثنى مقيم على سرعة إنجاز الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة التربية والتعليم، إذ حصل على شهادات أبنائه مصدقة من الموقع في أقل من ساعتين، مقارنة مع مدة تصل إلى خمسة أيام عمل في السابق.

صرّاف

شكا مستهلكون عدم توافر ماكينات الصراف الآلي بشكل مكثف في الشارقة، والاقتصار على وجودها داخل المولات التجارية ومحطات البترول والمصارف، مطالبين بتوفيرها على نطاق أوسع لتسهيل الصرف النقدي، لاسيما وأن خدمات مثل التاكسي تعتمد على الدفع النقدي وليس الإلكتروني.

بنوك

طالب متعاملون مع البنوك بتوفير خدمة التواصل مع مسؤولي خدمة العملاء بشكل مباشر وسهل، خصوصاً أن بعض البنوك تعتمد على توفير خدمة الرد الآلي «روبوت»، وهي خدمة لا تفي باحتياجات المتعاملين، ولا تملك الإجابة عن جميع تساؤلاتهم.

وظائف

أبدى شباب باحثون عن عمل استياءهم من قيام بعض «الشركات» الوهمية خارج الدولة باستغلال رغبتهم في تحصيل وظائف داخل الدولة، وتطلب منهم مبالغ تصل إلى 6000 درهم، وهو أمر مخالف للقوانين الإماراتية.

جودة

أثنى مسافرون على جودة الوجبات المقدمة على متن رحلات بعض شركات الطيران الكبرى، المتوجهة إلى مدن معينة، لكنهم لاحظوا أن تلك الجودة تتدنى في وجهات أخرى.

«عضوية»

تساءل مستهلكون عن سبب رداءة بعض منتجات الأغذية العضوية، على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار الأغذية غير العضوية، وقالوا إنها تفتقر غالباً للنكهة والمذاق الجيد.

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