الامارات | «الإسعاف الوطني» يكثّف وجوده في محيط المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ الإسعاف الوطني مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس استعداداته الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مكثفاً وجوده في الطرق الحيوية القريبة من التجمعات المدرسية بالإمارات الشمالية.

ودعا إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة، والقيادة الآمنة، طالباً من السائقين الالتزام بالسرعات المحددة أثناء القيادة في محيط المدارس أو بالقرب من الحافلات المدرسية، خصوصاً عند توقفها لركوب أو نزول الطلبة.

ودعا إلى تزويد الأبناء بالكمامات لاستخدامها خلال وجودهم في المدرسة، والخروج المبكر من المنزل لتفادي الأزمات المرورية والالتزام بالقيادة الآمنة وترك مسافة آمنة خلف المركبات الأمامية في الطريق.

وشدد على ضرورة حصول الأبناء على قسط كاف من النوم، وتزويدهم بأطعمة صحية.