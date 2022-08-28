الامارات | لا تغيير في الرسوم وعدد سنوات الصلاحية لجواز السفر الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه لا تعديل على عدد سنوات صلاحية جواز السفر الجديد، الذي ستبدأ طباعته الشهر المقبل، أو على الرسوم المقررة لإصداره أو تجديده، مشيرة إلى عدم توحيد تاريخ انتهاء جواز السفر مع بطاقة الهوية.

ونبهت إلى أن «جوازات السفر من الجيل السابق تعتبر سارية المفعول، ويمكن لحامليها استخدامها في السفر»، موضحة أنه «لا يتطلب من المواطن إعادة إصدار جواز سفره بالشكل الجديد مادام سارياً. ويمكنه التقدم بطلب الحصول على الجيل الجديد عند الدخول ضمن فترة استحقاق التجديد، وهي ستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة».

وذكرت الهيئة أنه لا تغيير في متطلبات الحصول على الخدمة أو الرسوم، حيث يقدم طلب الإصدار أو التجديد عبر القنوات الإلكترونية والذكية، بالرسوم المقررة ذاتها.

وأكدت أن «المعاملات لن تتأثر في حال عدم إصدار جواز السفر بالشكل الجديد في حال كان الجواز الحالي ساري المفعول لمدة تزيد على ستة أشهر»، موضحة أن «المعاملات في الدولة خاضعة للاعتداد ببطاقة الهوية كوسيلة لإثبات الهوية الشخصية لدى الجهات الرسمية».

وبشأن معايير إدراج الصورة عند إصدار أو تجديد جواز السفر الجديد، بينت أن الصورة المطلوبة تخضع للمعايير المعتمدة مسبقاً لديها، وهي المرتبطة بمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

ونبهت إلى أنه سيتم إصدار وتجديد جواز السفر بالشكل الجديد، في حال كان تقديم الطلب في سبتمبر المقبل، تزامناً مع إعلان الهيئة عن طرح جواز السفر الإماراتي بحلته الجديدة، مشيرة إلى إمكانية السفر بجواز السفر الحالي، إذ لا يوجد تغيير في إجراءات التنقل بواسطة الجواز، حيث يتعين على حامله التحقق من مدة سريان الوثيقة ولفترة كافية لا تقل عن ستة أشهر، وفقاً لمقتضيات السفر دولياً، علماً بأنه يمكن التقدم بطلب الحصول على النسخة الجديدة عند الدخول ضمن فترة استحقاق التجديد، وهي ستة أشهر قبل تاريخ الانتهاء المدون في الوثيقة.

وأشارت إلى أن تغيير جواز السفر الحالي يأتي ضمن سعى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التطوير والتحسين المستمر على خدماتها وعملياتها كافة، المتعلقة بإدارة وثائقها الرسمية. ومن منطلق تعزيز الموثوقية في جواز السفر أطلقت الدولة جواز سفرها الجديد بمواصفات عالمية تتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتابعت أن جواز السفر الإماراتي الجديد يتميز بوجود بعض المواصفات التقنية والأمنية المتقدمة، وهي ‎ شعار هولوغرامي مدمج بخواص متقدمة، ‎وخيط أمان عالي الدقة لحماية معززة، وطباعة غائرة متطورة ثلاثية الأبعاد موثقة بتاريخ الميلاد، ونافذة شفافة تحمل شعار الدولة بعناصر فنية مميزة، ونقوش زخرفية متعددة الأطياف بالغة التعقيد، ‎وصورة شخصية مطبوعة بالليزر بمميزات أمان عالية.

وكانت الهيئة أعلنت أخيراً عن إصدار الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي، ضمن المرحلة الأخيرة من مشروع تطوير الجيل الجديد من جوازات السفر وبطاقات الهوية الذي جرى إطلاقه في يونيو 2021 في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضمن مسار تعزيز المستهدفات الوطنية ورفدها بالتنافسية الدولية.

ويتمتع الإصدار الجديد من جواز السفر الإماراتي بخصائص فنيّة غير مسبوقة ومواصفات أمنية بالغة التعقيد للحدّ من محاولات التزييف أو التزوير.

كما يتميّز بطباعة الصفحة التعريفية لحامله باستخدام مادة البولي-كربونات بدلاً من الورق، ما يرفع من كفاءة الطباعة التخصصية المدعمة بالصور والعلامات الأمنية التي لا ترى بالعين المجردة، لاسيما أنها تتسم بسماكتها، ما يحول دون إمكانية إتلافها، إلى جانب سهولة معالجتها باستخدام القارئات لدى المنافذ، فضلاً عن انفراد الجيل الجديد من جواز السفر الإماراتي بجودة عالية وسرعة عند الطباعة عبر استخدام تقنية الليزر وبعناصر محسوسة ثلاثية الأبعاد.

كما يُعد رفع المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي ودعمه بالمواصفات التقنية الرائدة في مجال السفر خطوةً أساسية تعزز المساعي الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتحقيق مختلف متطلبات الأمن والأمان عند التنقل أو العبور عبر نقاط السفر الدولية، ودعم جهود الدبلوماسية لدولة الإمارات، والتي نجحت في إبراز قوة جواز السفر الإماراتي على مدى السنوات الماضية ليصبح الجواز الأقوى عالميّاً.

• «المعايير الأمنية لجواز السفر الإماراتي تعزز مساعي الهيئة لتحقيق متطلبات الأمن عند التنقل، أو العبور عبر نقاط السفر الدولية».