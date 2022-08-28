الامارات | حمدان بن محمد مهنئاً المرأة الإماراتية في يومها.. "هي أساس المجتمع وعماد رقيه وضمانة رفعته"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف اليوم الأحد، مؤكداً أن المرأة الإماراتية "هي أساس المجتمع وعماد رقيه وضمانة رفعته".

وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على شبكة "تويتر": تحية إعزاز وتقدير للمرأة الإماراتية التي اجزلت العطاء بلا حدود وكانت شريكاً مؤثراً في دفع مسيرة الوطن نحو المستقبل بطموح كبير وعزيمة لا تلين مدعومة برعاية وتشجيع قيادتنا الرشيدة.