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الامارات | إخلاء 4 مصابين تعرضوا لحادث مروري في منطقة صحراوية بالعين

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أحمد عابد - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 4 مصابين تعرضوا لحادث مروري في منطقة صحراوية بالعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم الاحد مهمة إخلاء طبي لعدد 4 مصابين تعرضوا لحادث مروري .

وذكر المركز أنه تلقي بلاغا من عمليات شرطة أبوظبي يفيد بتعرض 4 أشخاص لحادث تدهور سيارة في منطقة صحراوية بمنطقة العين وحالتهم حرجة جدا تستدعي الاخلاء الطبي .
تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابين  إلى مستشفى توام في العين لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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