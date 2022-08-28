الامارات | إخلاء 4 مصابين تعرضوا لحادث مروري في منطقة صحراوية بالعين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم الاحد مهمة إخلاء طبي لعدد 4 مصابين تعرضوا لحادث مروري .

وذكر المركز أنه تلقي بلاغا من عمليات شرطة أبوظبي يفيد بتعرض 4 أشخاص لحادث تدهور سيارة في منطقة صحراوية بمنطقة العين وحالتهم حرجة جدا تستدعي الاخلاء الطبي .

تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث و الإنقاذ من إخلاء المصابين إلى مستشفى توام في العين لتلقي العلاج اللازم مع ضمان و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.