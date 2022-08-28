الامارات | 3 طلبة مواطنين ينجحون في إنشاء محطات نفايات صديقة للبيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل ثلاثة طلبة مواطنين إلى طريقة للاستفادة من الطاقة المتجددة عن طريق إنشاء محطات نفايات صديقة للبيئة، بالاعتماد على عنصر الهيدروجين، وهو ما أطلقوا عليه «مشروع محطات النفايات الصديقة للبيئة» الذي شارك به الفريق في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم أخيراً في «إكسبو 2020 دبي».

وشرح مشرف المشروع، ياسر محمد عبدالمطلب، فكرته لـ«الإمارات اليوم»، مبيناً أنها تعتمد على طاقة الهيدروجين خياراً تكنولوجياً مناسباً في سياق التنمية المستدامة، حيث يعد المكون الكيميائي الأكثر وفرة في الكون، ثم يمكن استبدال الوقود الحالي بالوقود البديل (الهيدروجين).

وأضاف: «تولد الطاقة عن طريق تحويل الطاقة الكيميائية للهيدروجين إلى طاقة ميكانيكية».

وذكر عبدالمطلب أن المشروع نفذه كل من الطالب أحمد الجاسمي والطالبتين موزة المزروعي وريان المازمي، من مركز ناشئة واسط بالشارقة. ولفت إلى أن أهمية المشروع، الذي استغرق الفريق خمسة أشهر في إنجازه، تكمن في أن البيانات المجمعة ضرورية في البحوث والدراسات ولمتخذي القرار، إضافة إلى تصميم موقع إلكتروني يقدم خدمات للجمهور للمساعدة في تجميع المخلفات البلاستيكية من خلال حوافز تشجيعية، وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود في التنقلات الإضافية وغير المهمة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في توفير الطاقة لتشغيل محطة النفايات. إعداد: أمين الجمال مبتكرون