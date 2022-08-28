الامارات | «التعليم والمعرفة» تستقبل العام الأكاديمي بـ 31 مدرسة شراكات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي العام الدراسي الجديد 2022-2023 بـ31 مدرسة شراكات في كل من أبوظبي ومدينة العين، توفر المنهاج الأميركي، وتطبق «إطار تخريج الكفاءات» وهو نهج تعليمي جديد يهدف لتزويد طلبة المدارس، البالغ عددهم نحو 46 ألفاً و500 طالب وطالبة بمهارات المستقبل، عبر منهج مصمم خصيصاً لدعم نمو الطلبة أكاديمياً واجتماعياً وذهنياً.

وأعلنت الدائرة أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول تسع مدارس شراكات للخدمة، توفر طاقة استيعابية إضافية تصل إلى 12 ألف مقعد دراسي، ما يسهم في توفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية لطلبة المدارس في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من الروضة حتى الثانوية العامة، كما تسهم في استقطاب مزيد من الكفاءات الإماراتية للعمل في قطاع التعليم.

وأشارت الدائرة إلى أن مدارس الشراكات التعليمية تُعد نتاجاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُقدم نظاماً تعليمياً ثالثاً للطلبة في إمارة أبوظبي.

ومن خلال هذه الشراكة، يتم تبادل الخبرات العالمية بما يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى خلق اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، حيث تتبنى مدارس الشراكات التطوير الشامل للكفاءات الفردية لكل طالب كهدفٍ رئيس لعملياتها، لتمكين كل طالب وطالبة من تحقيق إمكاناتهم بالكامل، ليكونوا أفراداً منتجين ومؤثرين في مجتمعهم وفي سوق العمل.

ولفتت الدائرة إلى أن مشروع مدارس الشراكات التعليمية الذي بدأ عام 2018 بمدرسة واحدة «مدرسة الريانة» بطاقة استيعابية بلغت 2700 مقعد، نجح على مدار أربع سنوات في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، أبرزها تطور الأداء الأكاديمي للطلبة، وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين، إضافة إلى الفوائد الاجتماعية الناتجة عن تطوير جيل من المواطنين الإماراتيين المتمسكين بجذورهم وهويتهم الوطنية والمنفتحين على العالم.

9

مدارس شراكات جديدة تدخل الخدمة توفر 12 ألف مقعد دراسي.