الامارات | خصومات من «إسعاد» و«فزعة» لأعضاء «الإمارات للمتقاعدين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس جمعية الإمارات للمتقاعدين عبيد حديد الخميسي، بأن هناك حزمة جديدة من الخدمات تعمل الجمعية على توفيرها لأعضائها، أبرزها الخصومات على رحلات الطيران، وشركات الاتصالات، والكهرباء، والتأمين الصحي.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «طيران الإمارات» قدمت دعماً كبيراً بناء على اتفاقية سيبدأ تطبيقها في 15 سبتمبر المقبل، تتمثل في خصومات لأعضاء الجمعية، وجارٍ الاتفاق مع «طيران العربية» و«فلاي دبي» و«الاتحاد»، إضافة إلى شركتي «اتصالات» و«دو»، حيث طلبنا منهما خصماً خاصاً، وتوظيف أبناء المتقاعدين.

واعتبر أن «تكريم المتقاعد يتم من خلال ضمان الحياة الكريمة له ولأبنائه»، مضيفاً أنه «في ما يتعلق بالمجال الصحي، فهناك مستشفى خاص لتقديم الخدمات الطبية للمتقاعدين، وأهم شيء نسعى إليه حالياً هو التأمين الصحي لمنتسبي الجمعية، وتقديم خصومات على الكهرباء والهواتف. كما يجري حالياً ترتيب لقاءات مع مسؤولي (إسعاد) و(فزعة) لتقديم خصومات لأعضاء الجمعية ومنتسبيها».

وقال إن «الجمعية لا تتمكن حالياً من تقديم دعم مالي لأعضائها، لكن لدينا جمعيات تعاونية تدعمنا، مثل جمعية الشارقة التعاونية وجمعية الشارقة الخيرية».

ووافقت الجمعية العمومية لجمعية الإمارات للمتقاعدين، أخيراً، على انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية يضم 11 عضواً بالتزكية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية بقصر ثقافة الشارقة برئاسة رئيس الجمعية عبيد حديد الخميسي.