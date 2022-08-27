الامارات | ذوو طلبة يؤكّدون ثقتهم بالرقابة على المقاصف المدرسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد ذوو طلبة أنهم لا يمانعون في شراء أبنائهم الأطعمة من المقاصف المدرسية، معربين عن ثقتهم بالرقابة التي تفرضها الجهات المعنية على مراحل تجهيز الأطعمة وتقديمها.

ووجّهت هيئة الشارقة للتعليم الخاص باتخاذ إجراءات تتعلق بسلامة المأكولات والتغذية للطلبة، ضمن تعميم أرسلته للمدارس الخاصة بالإمارة، يتضمن الدليل الإرشادي لتشغيل المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد.

فيما أكدت مدارس خاصة إمكان الاشتراك في خدمة الوجبات الجاهزة من خلال مراجعة المشرف الإداري عبر الـ«واتس أب»، لافتة إلى أنه ستتاح أيضاً خدمة بيع الأصناف الغذائية داخل المدرسة ضمن إجراءات احترازية، بعد أن يزود ذوو الطلبة بقائمة الوجبات والأصناف المتوافرة.

وذكرت إدارات مدرسية لـ«الإمارات اليوم»، أنها قررت عدم بيع الشوكولاتة والمشروبات الغازية ولبان المضغ، كما قررت منع الأغذية المقلية التي قد تسبب الإصابة بأمراض الكوليسترول، والاكتفاء بتقديم الكرواسون وساندويتشات الجبن.

وتابعت أنها حظرت الشراء من المقصف المدرسي للطلبة من kg1 حتى الصف الرابع الابتدائي، «نظراً لما قد يصيب هذه المرحلة العمرية من حساسية ضد بعض المأكولات والمشروبات».

وشددت إدارات على أنها سلمت المقاصف لشركات خاصة مع إلزامها بالتعامل مع الجهات المعتمدة لتقديم الأطعمة، التي أقرتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، سواء المخابز أو جهات تقديم الطعام.

وأكد ذوو طلبة أنهم اعتمدوا «اللانش بوكس» لأبنائهم، لتوفير أنسب الأغذية الصحية لهم، إذ يتم إعدادها في المنازل.

وقالت أمهات إن «الأطفال يحبون الوجبات السريعة (fast food)، لكنها تسبب ضرراً أكثر مما تفيد، وبالتالي فإن إعداد الوجبات المناسبة لهم داخل المنزل هو الخيار الأفضل».

وذكرت أمهات أنهن سيقدمن وجبات مناسبة لأبنائهن في المنازل، لكنهن لن يمانعن في الشراء من المقاصف المدرسية، مؤكدات ثقتهن بالرقابة التي تفرض على ما تقدمه للطلبة.

وأكدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص ضرورة حصول الطلبة على وجبات صحية مع الالتزام بتدابير السلامة، داعية المدارس إلى تشجيع الطلبة على إحضار طعام صحي من المنازل، فيما يستمر السماح باستخدام آلات البيع بشرط تطهيرها وتعقيمها بشكل متكرر خلال اليوم الدراسي، وأن يحافظ الطلبة على مسافة آمنة لضمان عدم التلاحم الجسدي أثناء الانتظار في الطابور أمام آلات البيع.

وتابعت الهيئة أنه يمكن للمدارس تشغيل خدمة غذاء مختارة ومعبأة مسبقاً، مع إمكانية الطهي المباشر في مقصف ومطبخ المدرسة وفق الاشتراطات الصحية، مؤكدة أن على الطلبة غسل أيديهم بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد تناول الطعام.

وطلبت من موردي الأغذية الامتثال للمتطلبات الصحية ومراقبة معايير السلامة للبائعين ومزودي الخدمات يومياً، مضيفة أنه يمكن للكادر المدرسي طلب الطعام من الموردين أثناء الدوام المدرسي مع الالتزام بشروط السلامة وعدم السماح بدخولهم إلى الحرم المدرسي.

وأفادت بأنه يستمر السماح باستخدام برادات المياه مع الالتزام بإجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم الدورية خلال اليوم الدراسي، ويمكن للمدرسة تقديم قوارير مياه معقمة بحسب ما تر اه مناسباً.

من جانبها، دعت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى تجنب المأكولات التي تسبب الإصابة بالسمنة، مثل المعلبات والأغذية المصنعة، وتجنب الأغذية الغنية بالسكر والملح والمواد الملونة، والاعتماد على الأغذية الطازجة في تحضير الطعام، واختيار الخضراوات والفواكه الطازجة والعضوية.

وطالبت مقدمي الرعاية عبر كتيب أصدرته أخيراً، بالاهتمام بإكساب الطفل عادات غذائية صحية مثل: مضغ الطعام جيداً قبل بلعه، والتوقف عن الطعام عند الشعور بالشبع وعدم إجبار الطفل على إنهاء طبقه، والتأني في تناول الطعام، وتناول الطعام عند الشعور بالجوع، مع تناول كميات بسيطة، والتنوع في المصادر الغذائية في الوجبة الواحدة.

إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة دعت إلى تجنب المأكولات التي تسبب الإصابة بالسمنة، مثل المعلبات والأغذية المصنعة.